Через загрозу обстрілів рятувальники майже дві доби гасили пожежу у Костянтинівці – фото
У Костянтинівці Донецької області через загрозу повторних обстрілів рятувальники майже дві доби гасили пожежу, що виникла унаслідок російської атаки. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Під час удару 6 жовтня окупанти влучили у чотириповерхову адміністративну будівлю – через удар загорілася покрівля та перекриття, написало відомство.
Через шість годин вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі 1300 квадратних метрів, але через постійну загрозу повторних обстрілів повністю ліквідувати полум'я вдалося лише 8 жовтня, пояснила ДСНС.
6 жовтня росіяни вдарили трьома авіабомбами по Костянтинівці – одна людина загинула, двоє поранених, пошкоджено дві багатоповерхівки, адміністративна будівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач.
- 7 жовтня окупанти знову вдарили авіабомбою по Костянтинівці – поранено чотирьох цивільних, є пошкодження.