Через загрозу обстрілів рятувальники майже дві доби гасили пожежу у Костянтинівці – фото
Фото: ДСНС

У Костянтинівці Донецької області через загрозу повторних обстрілів рятувальники майже дві доби гасили пожежу, що виникла унаслідок російської атаки. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Під час удару 6 жовтня окупанти влучили у чотириповерхову адміністративну будівлю – через удар загорілася покрівля та перекриття, написало відомство.

Через шість годин вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі 1300 квадратних метрів, але через постійну загрозу повторних обстрілів повністю ліквідувати полум'я вдалося лише 8 жовтня, пояснила ДСНС.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Читайте також
Росіяни атакували безпілотниками Суми – серед чотирьох постраждалих дитина, є руйнування: фото
війнаатакадснспожежаУДАРкостянтинівка