Росіяни вдарили КАБом по Костянтинівці другий день поспіль – є постраждалі цивільні
Росіяни вдарили авіабомбою по Костянтинівці Донецької області – поранено чотирьох цивільних, є пошкодження. Про це повідомила обласна прокуратура.
За даними слідства, 7 жовтня армія окупантів здійснила черговий авіаудар по Костянтинівці – попередньо, били авіабомбою КАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції, який збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.
У зоні ураження бомби опинилася територія приватного підприємства, тілесні ушкодження отримали співробітники: двоє чоловіків 41 і 55 років, а також жінки 55 і 61 років, повідомила прокуратура.
Правоохоронці зазначили, що постраждалих доставили до медзакладу з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненням та контузіями.
Також вибухова хвиля пошкодила фасади житлових будинків і машин.
Розпочато розслідування за статтею про воєнні злочини, максимальне покарання – 12 років тюрми.
Раніше, 6 жовтня, росіяни вдарили трьома авіабомбами по Костянтинівці – одна людина загинула, двоє поранених, пошкоджено дві багатоповерхівки, адміністративна будівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач.
У ніч проти 7 жовтня ворог спрямував на Київ безпілотники, що стало вже четвертою атакою на столицю з початку жовтня. Місцева влада повідомила, що у повітряному просторі Києва було виявлено близько 15 БпЛА, усі збили.
Також відомо щодо влучання російської ракети у підприємство в Павлограді. Поранених не було.
Вранці окупаційні війська атакували ракетами Київ. Попередньо, уламки впали у Солом'янському районі міста.
Через російський нічний обстріл на Харківщині було пошкоджено залізничну колію – тимчасово зупинено рух електропотягів.
- Росіяни атакували дронами Суми – постраждали чотири людини, зокрема одна дитина, є руйнування, була пожежа.