Росіяни вдарили КАБом по Костянтинівці другий день поспіль – є постраждалі цивільні

Фото: Донецька обласна прокуратура

Росіяни вдарили авіабомбою по Костянтинівці Донецької області – поранено чотирьох цивільних, є пошкодження. Про це повідомила обласна прокуратура.

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За даними слідства, 7 жовтня армія окупантів здійснила черговий авіаудар по Костянтинівці – попередньо, били авіабомбою КАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції, який збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.

У зоні ураження бомби опинилася територія приватного підприємства, тілесні ушкодження отримали співробітники: двоє чоловіків 41 і 55 років, а також жінки 55 і 61 років, повідомила прокуратура.

Правоохоронці зазначили, що постраждалих доставили до медзакладу з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненням та контузіями.

Також вибухова хвиля пошкодила фасади житлових будинків і машин.

Розпочато розслідування за статтею про воєнні злочини, максимальне покарання – 12 років тюрми.

Раніше, 6 жовтня, росіяни вдарили трьома авіабомбами по Костянтинівці – одна людина загинула, двоє поранених, пошкоджено дві багатоповерхівки, адміністративна будівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач.