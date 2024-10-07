Над Києвом збивали російські "Кинджали", є падіння уламків у трьох районах

Носій ракет ''Кинджал'' (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Вранці 7 жовтня російські окупаційні війська атакували ракетами Київ. Попередньо, уламки впали у Солом'янському районі міста, повідомив міський голова Віталій Кличко.

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О 08:36 Київська міська військова адміністрація попередила про пуски ракет типу "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. Згодом по них працювала протиповітряна оборона.

Кличко повідомив, що, попередньо, уламки ракети впали у Солом'янському районі столиці. Оперативні служби прямують на місце. У КМВА додали, що наразі без постраждалих.

ДОПОВНЕНО о 09:06. Київська влада заявила, що зафіксовано падіння уламків також у Голосіївському районі.

ДОПОВНЕНО о 09:50. Кличко додав, що уламки впали й у Шевченківському районі.

"У Солом’янському районі уламки виявлено в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському – поблизу пішохідного переходу. У Голосіївському впали в одному місці – на тротуар, в іншому – уламок пробив дах службового мікроавтобуса", – написав він.

В ніч проти 7 жовтня ворог спрямував на Київ безпілотники, що стало вже четвертою атакою на столицю з початку жовтня. Місцева влада повідомила, що у повітряному просторі Києва було виявлено близько 15 БпЛА, усі збили.

Також відомо про влучання російської ракети у підприємство в Павлограді. Поранених не було.