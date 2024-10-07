Над Киевом сбивали российские "Кинжалы", есть падение обломков в двух районах

Носитель ракет Кинжал (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Утром 7 октября русские оккупационные войска атаковали ракетами Киев. Предварительно обломки упали в Соломенском районе города, сообщил городской голова Виталий Кличко.

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В 08:36 Киевская городская военная администрация предупредила о пусках ракет типа "Кинжал" с носителей МиГ-31К. Впоследствии по ним работала противовоздушная оборона.

Кличко сообщил, что предварительно обломки ракеты упали в Соломенском районе столицы. Оперативные службы направляются на место. В КМВА добавили, что сейчас без пострадавших.

ДОПОЛНЕНО в 09:06. Киевские власти заявили, что зафиксировано падение обломков также в Голосеевском районе.

В ночь на 7 октября враг направил на Киев беспилотники, что стало уже четвертой атакой на столицу с начала октября. Местные власти сообщили, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 15 БпЛА, все сбили.

Также известно о попадании российской ракеты в предприятие в Павлограде. Раненых не было.