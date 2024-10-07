Россия ударила ракетой по Павлограду, над Киевом сбили полтора десятка дронов
Охота на ''шахеды'' (Фото: Владимир Зеленский)

В ночь на 7 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Павлограду. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, удар пришелся по предприятию, в результате чего там возник пожар. Его потушили, пострадавших нет.

Также враг направил на Киев беспилотники, что стало уже четвертой атакой на столицу с начала октября. Местные власти сообщили, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 15 БпЛА, все сбили.

  • 6 сентября Россия ударила по Павлограду по меньшей мере пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23.
  • В городе в результате ракетных ударов повреждено несколько предприятий, более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов.
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