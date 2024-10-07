Россия ударила ракетой по Павлограду, над Киевом сбили полтора десятка дронов
В ночь на 7 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Павлограду. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, удар пришелся по предприятию, в результате чего там возник пожар. Его потушили, пострадавших нет.
Также враг направил на Киев беспилотники, что стало уже четвертой атакой на столицу с начала октября. Местные власти сообщили, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 15 БпЛА, все сбили.
- 6 сентября Россия ударила по Павлограду по меньшей мере пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23.
- В городе в результате ракетных ударов повреждено несколько предприятий, более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов.