Россия ударила ракетой по Павлограду, над Киевом сбили полтора десятка дронов

Враг ударил по предприятию в Павлограде, обошлось без жертв

Охота на ''шахеды'' (Фото: Владимир Зеленский)

В ночь на 7 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Павлограду. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, удар пришелся по предприятию, в результате чего там возник пожар. Его потушили, пострадавших нет.

Также враг направил на Киев беспилотники, что стало уже четвертой атакой на столицу с начала октября. Местные власти сообщили, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 15 БпЛА, все сбили.