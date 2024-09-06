Павлоград накрыли не менее пяти баллистических ракет. В городе уже 50 раненых

Россия применила не менее пяти "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей

Последствия российской атаки на Павлоград (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

В командовании Воздушных сил сообщили, что Россия ударила по Павлограду по меньшей мере пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Число раненых возросло до 50.

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"Предварительно применено пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ", – написали военные.

По состоянию на 13:00 известно о 50 раненых и одном погибшем, по данным Днепропетровской ОВА. Пока известно о 50 пострадавших. Самым старшим – 86 лет, самому маленькому – четыре. Всем оказывают необходимую помощь.

6 сентября 2024 года, с 09:55 до 10:20, в Павлограде раздавались взрывы. Мониторинговые каналы и Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистических атак со стороны РФ

Последний раз Россия наносила удар по Павлограду 15 августа, тогда ранения получил мужчина.

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