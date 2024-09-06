Россияне попали в пятиэтажку: появились фото последствий ракетного удара по Павлограду

В результате российской атаки на Павлоград погиб человек, ранены еще 40 человек, среди них – трое детей

Последствия российского удара по Павлограду 6 сентября (Фото: МВД)

В результате ракетной атаки российских войск на город Павлоград в Днепропетровской области было повреждено пятиэтажное здание, есть жертвы и раненые. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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"Поврежден пятиэтажный жилой дом. Пожарные ликвидировали возгорание и спасли пятерых человек", – написали правоохранители.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал об одном погибшем и 30 раненых. Среди пострадавших есть трое детей: четырех, девяти и одиннадцати лет.

На месте действуют оперативные службы.

ДОПОЛНЕНО в 12:47. Количество пострадавших увеличилось до 40 человек, сообщили в МВД.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

6 сентября 2024 года, с 09:55 до 10:20, в Павлограде раздавались взрывы. Мониторинговые каналы и Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистических атак со стороны РФ.

Последний раз Россия наносила удар по Павлограду 15 августа, тогда ранения получил мужчина.

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