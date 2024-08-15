Россия днем ударила по Павлограду, пострадал мужчина

В результате атаки пострадал 21-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести

Последствия прилета в Павлограде (Фото: соцсети)

Днем 15 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области, в результате чего получил ранение мужчина. Об этом сообщил глава военной администрации Сергей Лысак.

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"Громко было в Павлограде. После взрыва в нежилом здании произошел пожар", – написал он.

В результате атаки пострадал 21-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

"Детали пока уточняем. На месте работают соответствующие службы. Принимаются все меры по ликвидации последствий", – добавил Лысак.

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