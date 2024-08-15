Россия днем ударила по Павлограду, пострадал мужчина
Днем 15 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области, в результате чего получил ранение мужчина. Об этом сообщил глава военной администрации Сергей Лысак.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
"Громко было в Павлограде. После взрыва в нежилом здании произошел пожар", – написал он.
В результате атаки пострадал 21-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
"Детали пока уточняем. На месте работают соответствующие службы. Принимаются все меры по ликвидации последствий", – добавил Лысак.
- 14 августа 2024 года Россия ударила баллистикой по Одессе, ранив мужчину и женщину – оба являются работниками порта.
Читайте также: Россия била "шахедами" и ракетами: ПВО уничтожило все вражеские дроны