Росія вдень вдарила по Павлограду, постраждав чоловік

Внаслідок атаки постраждав 21-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої важкості

Наслідки прильоту у Павлограді (Фото: соцмережі)

Вдень 15 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області, внаслідок чого дістав поранення чоловік. Про це повідомив очільник військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Гучно було у Павлограді. Після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа", – написав він.

Внаслідок атаки постраждав 21-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої важкості.

"Деталі наразі уточнюємо. На місці працюють відповідні служби. Вживаються всі заходи для ліквідації наслідків", – додав Лисак.

14 серпня 2024 року Росія вдарила балістикою по Одесі, поранивши чоловіка та жінку – обидва є працівниками порту.

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