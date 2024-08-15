Росія била "шахедами" та ракетами: ППО знищили всі ворожі дрони

Повітряний бій тривав у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч на 15 серпня Росія атакувала трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, а також 29 "шахедами": вдалося збити всі дрони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

В результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил вдалося збити 29 ворожих дронів.

Повітряний бій тривав у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Напередодні російські окупанти атакували Україну 23 дронами-камікадзе типу Shahed та двома керованими авіаракетами Х-59/69 – захисники знищили 17 безпілотників, повідомив командувач Повітряних сил.

Під час нічного удару дронами-камікадзе типу Shahed росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області, обійшлося без жертв.

Дивіться також: Саваслейка і Воронеж: у Росії заявили про дронову атаку на аеродроми – відео, фото