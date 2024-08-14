Росіяни атакували 23 "шахедами" – Сили оборони збили 17 безпілотників
Вночі російські окупанти атакували Україну 23 дронами-камікадзе типу Shahed та двома керованими авіаракетами Х-59/69 – Сили оборони знищили 17 безпілотників. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
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У ніч на 14 серпня загарбники атакували Україну двома авіаракетами Х-59/69 з Бєлгородської області РФ, а також запустили 23 "шахеди" з районів Чауди у тимчасово окупованому Криму, а також з Єйська та Курська у Росії, написав він.
Українські захисники знищили 17 безпілотників – працювали мобільні вогневі групи Сил оборони, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил, зауважив Олещук.
Російські дрони збивали у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях, підсумував військовий.
- У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.
- Загалом силам ППО вдалося збити 89 російських дронів – тобто всі, якими атакували окупанти.
- У ніч проти 5 серпня Росія знову атакувала Україну "шахедами", усі 24 були збиті силами ППО.
- 7 серпня Сили оборони збили всі 30 російських "шахедів" над сімома областями.
- У ніч проти 11 серпня російські окупаційні війська атакували Україну чотирма північнокорейськими ракетами KN-23 та 57 "шахедами" – було збито 53 з них.
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