Сили оборони збили всі 30 російських "шахедів" над сімома областями – ЗСУ

У знищенні "шахедів" узяли участь мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил

Ілюстративне фото: Telegram Олексій Кулеба

Сили оборони збили усі 30 російських дронів-камікадзе типу Shahed, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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У ніч проти 7 серпня загарбники атакували "шахедами" з районів Приморсько-Ахтарська та Єйська у Росії, зазначив військовий.

Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та супроводили 30 дронів РФ – унаслідок протиповітряного бою усі дрони були збиті над різними областями, написав Олещук.

Йдеться про Київську, Хмельницьку, Вінницьку, Миколаївську, Херсонську, Харківську та Черкаську області.

У знищенні "шахедів" узяли участь мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил, підсумував командувач.

Раніше голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім написав, що вночі захисники знищили 14 "шахедів" РФ над областю. Вранці на Київщині зафіксували рух російських безпілотників – ОВА повідомляла про бойову роботу Сил протиповітряної оборони.

Інфографіка: Telegram Микола Олещук

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У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом силам ППО вдалося збити 89 російських дронів – тобто всі, якими атакували окупанти.

У ніч проти 5 серпня Росія знову атакувала Україну "шахедами", усі 24 з яких були збиті силами ППО.

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