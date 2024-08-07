Силы обороны сбили все 30 российских "шахедов" над семью областями – ВСУ

В уничтожении "шахедов" приняли участие мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные подразделения и подразделения РЭБ Воздушных сил

Иллюстративное фото: Telegram Алексей Кулеба

Силы обороны сбили все 30 российских дронов-камикадзе типа Shahed, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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В ночь на 7 августа захватчики атаковали "шахедами" из районов Приморско-Ахтарска и Ейска в России, написал военный.

Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопроводили 30 дронов РФ – в результате противовоздушного боя все дроны были сбиты над разными областями, написал Олещук.

Речь идет о Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.

В уничтожении "шахедов" приняли участие мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные подразделения и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил, подытожил командующий.

Ранее глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким написал, что ночью защитники уничтожили 14 "шахедов" РФ над областью. Утром в Киевской области зафиксировали движение российских беспилотников – ОВА сообщала о боевой работе Сил противовоздушной обороны.

Инфографика: Telegram Николай Олещук

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В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силами ПВО было сбито более 40 вражеских беспилотников.

В целом Силам ПВО удалось сбить 89 российских дронов – то есть все, которыми атаковали оккупанты.

В ночь на 5 августа Россия снова атаковала Украину "шахедами", все 24 из которых были сбиты Силами ПВО.

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