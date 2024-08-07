Вночі на Миколаївщині Сили оборони знищили 14 російських "шахедів"
У ніч на 7 серпня Сили оборони знищили 14 російських дронів-камікадзе типу Shahed на Миколаївщині. Про це повідомив голова обладміністрації Віталій Кім.
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У ніч на середу сили та засоби протиповітряної оборони знищили 14 російських "шахедів" у Миколаївській області, написав він.
Унаслідок бойової роботи та падіння уламків сталося два займання сухої трави на відкритих територіях у Миколаївському та Баштанському районах – пожежі оперативно ліквідували вогнеборці, постраждалих немає, зауважив Кім.
Також вранці, о 07:15, росіяни вдарили FPV-дроном по Очакову – на відкритій території теж зайнялася суха трава, пожежу ліквідовують, обійшлося без постраждалих, підсумував голова ОВА.
Уночі Росія здійснила дронову атаку, тривогу оголошували в різних областях. Вранці в Київській області зафіксували рух російських безпілотників – працювали сили ППО.
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