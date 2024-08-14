Россияне атаковали 23 "шахедами" – Силы обороны сбили 17 беспилотников
Ночью российские оккупанты атаковали Украину 23 дронами-камикадзе типа Shahed и двумя управляемыми авиаракетами Х-59/69 – Силы обороны уничтожили 17 беспилотников. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
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В ночь на 14 августа захватчики атаковали Украину двумя авиаракетами Х-59/69 из Белгородской области РФ, а также запустили 23 "шахеда" из районов Чауды во временно оккупированном Крыму, а также из Ейска и Курска в России, написал он.
Украинские защитники уничтожили 17 беспилотников – работали мобильные огневые группы Сил обороны, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил, отметил Олещук.
Российские дроны сбивали в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях, подытожил военный.
- В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев силы ПВО сбили более 40 вражеских беспилотников.
- В общем, силам ПВО удалось сбить 89 российских дронов – то есть все, которыми атаковали оккупанты.
- В ночь на 5 августа Россия снова атаковала Украину "шахедами", все 24 были сбиты силами ПВО.
- 7 августа Силы обороны сбили все 30 российских "шахедов" над семью областями.
- В ночь на 11 августа российские оккупационные войска атаковали Украину четырьмя северокорейскими ракетами KN-23 и 57 "шахедами" – были сбиты 53 из них.
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