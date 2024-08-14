Росіяни "шахедами" вдарили по інфраструктурному об'єкту у Ніжинському районі

На Житомирщині під удар теж потрапила інфраструктура – вдалося збити три безпілотники

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Під час нічного удару дронами-камікадзе типу Shahed росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області, обійшлося без жертв. Про це повідомив начальник обладміністрації В'ячеслав Чаус.

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"Вночі ворог вчергове атакував "шахедами". У Ніжинському районі влучання в інфраструктурний обʼєкт", – написав він.

Голова ОВА зазначив, що минулося без жертв й подякував службам за оперативне усунення наслідків російського удару.

У Житомирській області під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів, але сили протиповітряної оборони змогли знищити три "шахеди", зазначив очільник обладміністрації Віталій Бунечко.

Уламками пошкоджено приватні будівлі, жертв та постраждалих немає, зазначив посадовець.

Вночі російські окупанти атакували Україну 23 дронами-камікадзе типу Shahed та двома керованими авіаракетами Х-59/69 – захисники знищили 17 безпілотників, повідомив командувач Повітряних сил.

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