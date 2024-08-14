Росіяни "шахедами" вдарили по інфраструктурному об'єкту у Ніжинському районі
Під час нічного удару дронами-камікадзе типу Shahed росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області, обійшлося без жертв. Про це повідомив начальник обладміністрації В'ячеслав Чаус.
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"Вночі ворог вчергове атакував "шахедами". У Ніжинському районі влучання в інфраструктурний обʼєкт", – написав він.
Голова ОВА зазначив, що минулося без жертв й подякував службам за оперативне усунення наслідків російського удару.
У Житомирській області під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів, але сили протиповітряної оборони змогли знищити три "шахеди", зазначив очільник обладміністрації Віталій Бунечко.
Уламками пошкоджено приватні будівлі, жертв та постраждалих немає, зазначив посадовець.
- Вночі російські окупанти атакували Україну 23 дронами-камікадзе типу Shahed та двома керованими авіаракетами Х-59/69 – захисники знищили 17 безпілотників, повідомив командувач Повітряних сил.
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