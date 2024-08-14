Россияне "шахедами" ударили по инфраструктурному объекту в Нежинском районе

В Житомирской области под удар тоже попала инфраструктура – удалось сбить три беспилотника

Иллюстративное фото: Depositphotos

Во время ночного удара дронами-камикадзе типа Shahed россияне попали в инфраструктурный объект в Нежинском районе Черниговской области, обошлось без жертв. Об этом сообщил начальник обладминистрации Вячеслав Чаус.

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"Ночью враг в очередной раз атаковал "шахедами". В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект", – написал он.

Глава ОВА отметил, что обошлось без жертв и поблагодарил службы за оперативное устранение последствий российского удара.

В Житомирской области под удар попал один из инфраструктурных объектов, но силы противовоздушной обороны смогли уничтожить три "шахеда", отметил глава обладминистрации Виталий Бунечко.

Обломками повреждены частные здания, жертв и пострадавших нет, отметил чиновник.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину 23 дронами-камикадзе типа Shahed и двумя управляемыми авиаракетами Х-59/69 – защитники уничтожили 17 беспилотников, сообщил командующий Воздушными силами.

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