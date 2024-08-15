Россия била "шахедами" и ракетами: ПВО уничтожили все вражеские дроны

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 15 августа Россия атаковала тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, а также 29 "шахедами": удалось сбить все дроны. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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В результате противовоздушного боя расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил удалось сбить 29 вражеских дронов.

Воздушное сражение продолжалось в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Накануне российские оккупанты атаковали Украину 23 дронами-камикадзе типа Shahed и двумя управляемыми авиаракетами Х-59/69 – защитники уничтожили 17 беспилотников, сообщил командующий Воздушных сил.

Во время ночного удара дронами-камикадзе типа Shahed россияне попали в инфраструктурный объект в Нежинском районе Черниговской области, обошлось без жертв.

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