Росіяни поцілили у п'ятиповерхівку: з'явилися фото наслідків ракетного удару по Павлограду

Росіяни поцілили у п'ятиповерхівку: з'явилися фото наслідків ракетного удару по Павлоградудоповнено
Внаслідок ракетної атаки російських військ на місто Павлоград у Дніпропетровській області було пошкоджено п'ятиповерховий будинок, є жертви та поранені. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
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"Пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу та врятували п'ятьох осіб", – написали правоохоронці.
Раніше очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв про одного загиблого та 30 поранених. Серед постраждалих є троє дітей: чотирьох, дев'яти та одинадцяти років.
На місці працюють оперативні служби.
ДОПОВНЕНО о 12:47. Кількість поранених зросла до 40 осіб, повідомили у МВС.
6 вересня 2024 року, з 09:55 до 10:20, у Павлограді лунали вибухи. Моніторингові канали та Повітряні сили попереджали про загрозу балістичних атак з боку РФ.
- Останній раз Росія завдавала удару по Павлограду 15 серпня, тоді поранення дістав чоловік.
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