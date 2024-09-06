Павлоград накрили щонайменше п'ять балістичних ракет. У місті вже 50 поранених
У командуванні Повітряних сил повідомили, що Росія вдарила по Павлограду щонайменше п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Кількість поранених зросла до 50.
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"Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ", – написали військові.
Станом на 13:00 відомо про 50 поранених та одного загиблого, за даними Дніпропетровської ОВА. Наразі відомо про 50 постраждалих. Найстаршим — 86 років, найменшому – чотири. Всім надають необхідну допомогу.
- 6 вересня 2024 року, з 09:55 до 10:20, у Павлограді лунали вибухи. Моніторингові канали та Повітряні сили попереджали про загрозу балістичних атак із боку РФ
- Останнього разу Росія завдавала удару по Павлограду 15 серпня, тоді поранення дістав чоловік.
Дивіться також фото з місця влучання ворожих ракет по Павлограду.