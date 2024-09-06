Павлоград накрили щонайменше п'ять балістичних ракет. У місті вже 50 поранених

Наслідки російської атаки на Павлоград (Фото: Сергій Лисак/Telegram)

У командуванні Повітряних сил повідомили, що Росія вдарила по Павлограду щонайменше п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Кількість поранених зросла до 50.

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"Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ", – написали військові.

Станом на 13:00 відомо про 50 поранених та одного загиблого, за даними Дніпропетровської ОВА. Наразі відомо про 50 постраждалих. Найстаршим — 86 років, найменшому – чотири. Всім надають необхідну допомогу.

6 вересня 2024 року, з 09:55 до 10:20, у Павлограді лунали вибухи. Моніторингові канали та Повітряні сили попереджали про загрозу балістичних атак із боку РФ

Останнього разу Росія завдавала удару по Павлограду 15 серпня, тоді поранення дістав чоловік.

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