Росія вдарила ракетою по Павлограду, над Києвом збили півтора десятка дронів

Ворог вдарив по підприємству у Павлограді, обійшлося без жертв

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Володимир Зеленський)

В ніч проти 7 жовтня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Павлограду. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, удар прийшовся по підприємству, внаслідок чого там виникла пожежа. Її загасили, постраждалих немає.

Також ворог спрямував на Київ безпілотники, що стало вже четвертою атакою на столицю з початку жовтня. Місцева влада повідомила, що у повітряному просторі Києва було виявлено близько 15 БпЛА, усі збили.