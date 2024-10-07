Росія вдарила ракетою по Павлограду, над Києвом збили півтора десятка дронів
В ніч проти 7 жовтня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Павлограду. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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За його словами, удар прийшовся по підприємству, внаслідок чого там виникла пожежа. Її загасили, постраждалих немає.
Також ворог спрямував на Київ безпілотники, що стало вже четвертою атакою на столицю з початку жовтня. Місцева влада повідомила, що у повітряному просторі Києва було виявлено близько 15 БпЛА, усі збили.
- 6 вересня Росія вдарила по Павлограду щонайменше п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23.
- У місті внаслідок ракетних ударів пошкоджено декілька підприємств, понад 30 багатоповерхівок, дитячий садок та 27 магазинів.