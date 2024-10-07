Через нічний російський обстріл тимчасово не курсуватиме електричка під Харковом – деталі

Ілюстративне фото: Depositphotos

Через російський нічний обстріл на Харківщині було пошкоджено залізничну колію – тимчасово зупинено рух електропотягів, повідомила Дергачівська міська рада.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Йдеться про тимчасове припинення курсування поїздів за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача.

Мапа: Deepstate

Про відновлення руху влада обіцяє повідомити додатково.

Очільник обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що вночі росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова – горіла хвойна підстилка, гілля та дерева на площі 1 гектар.

Також ввечері 6 жовтня окупанти вдарили по Черкаській Лозовій під Харковом – постраждали 50-річний чоловік, 51-річна жінка та 16-річний хлопець, пошкоджено один будинок та частково пошкоджено два, написав посадовець. Про пошкодження залізниці він наразі не повідомляв.

В ніч проти 7 жовтня ворог спрямував на Київ безпілотники, що стало вже четвертою атакою на столицю з початку жовтня. Місцева влада повідомила, що у повітряному просторі Києва було виявлено близько 15 БпЛА, усі збили.

Також відомо про влучання російської ракети у підприємство в Павлограді. Поранених не було.

Вранці окупаційні війська атакували ракетами Київ. Попередньо, уламки впали у Солом'янському районі міста.