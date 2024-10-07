Из-за ночного обстрела РФ временно не будет курсировать электричка под Харьковом – детали
Из-за российского ночного обстрела в Харьковской области был поврежден железнодорожный путь – временно остановлено движение электропоездов, сообщил Дергачевский городской совет.
Речь идет о временном прекращении курсирования поездов по маршруту Харьков – Дергачи – Слатино – Новая Казачья.
О возобновлении движения власти обещают сообщить дополнительно.
Глава областной администрации Олег Синегубов сообщал, что ночью россияне обстреляли Шевченковский район Харькова – горела хвойная подстилка, ветки и деревья на площади 1 гектар.
Также вечером 6 октября оккупанты ударили по Черкасской Лозовой под Харьковом – пострадали 50-летний мужчина, 51-летняя женщина и 16-летний парень, поврежден один дом и частично повреждены два, написал чиновник. О повреждении железной дороги он пока не сообщал.
В ночь на 7 октября враг направил на Киев беспилотники, что стало уже четвертой атакой на столицу с начала октября. Местные власти сообщили, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 15 БпЛА, все сбили.
Также известно о попадании российской ракеты в предприятие в Павлограде. Раненых не было.
- Утром оккупационные войска атаковали ракетами Киев. Предварительно обломки упали в Соломенском районе города.