Росіяни атакували безпілотниками Суми – серед чотирьох постраждалих дитина, є руйнування: фото

Фото: ДСНС

Росіяни атакували дронами Суми – постраждали чотири людини, зокрема одна дитина, є руйнування, була пожежа. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Напередодні окупанти атакували дронами приватний житловий сектор обласного центру – руйнувань зазнав одноповерховий житловий будинок, виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати рятувальникам.

Також співробітники ДСНС евакуювали літню жінку із сусіднього помешкання – його двері деформувало вибуховою хвилею, зазначило відомство.

Попередньо, травми отримали чотири людини, зокрема одна дитина, також пошкоджено дев'ять будинків, два гаражі та три автомобілі.

Сумська обладміністрація повідомила, що окупанти атакували безпілотниками "Герань-2" – так росіяни маркують дрони іранського походження Shahed.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС