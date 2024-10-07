Росіяни атакували безпілотниками Суми – серед чотирьох постраждалих дитина, є руйнування: фото
Росіяни атакували дронами Суми – постраждали чотири людини, зокрема одна дитина, є руйнування, була пожежа. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Напередодні окупанти атакували дронами приватний житловий сектор обласного центру – руйнувань зазнав одноповерховий житловий будинок, виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати рятувальникам.
Також співробітники ДСНС евакуювали літню жінку із сусіднього помешкання – його двері деформувало вибуховою хвилею, зазначило відомство.
Попередньо, травми отримали чотири людини, зокрема одна дитина, також пошкоджено дев'ять будинків, два гаражі та три автомобілі.
Сумська обладміністрація повідомила, що окупанти атакували безпілотниками "Герань-2" – так росіяни маркують дрони іранського походження Shahed.
У ніч проти 7 жовтня ворог спрямував на Київ безпілотники, що стало вже четвертою атакою на столицю з початку жовтня. Місцева влада повідомила, що у повітряному просторі Києва було виявлено близько 15 БпЛА, усі збили.
Також відомо щодо влучання російської ракети у підприємство в Павлограді. Поранених не було.
Вранці окупаційні війська атакували ракетами Київ. Попередньо, уламки впали у Солом'янському районі міста.
- Через російський нічний обстріл на Харківщині було пошкоджено залізничну колію – тимчасово зупинено рух електропотягів.