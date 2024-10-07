Россия атаковала дронами Сумы – среди четырех пострадавших ребенок, есть разрушения: фото
Россияне атаковали дронами Сумы – пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, есть разрушения, был пожар. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Накануне оккупанты атаковали дронами частный жилищный сектор областного центра – разрушения получил одноэтажный жилой дом, возник пожар, который удалось ликвидировать спасателям.
Также сотрудники ГСЧС эвакуировали пожилую женщину из соседнего дома – его дверь деформировало взрывной волной, отметило ведомство.
Предварительно, травмы получили четыре человека, в том числе один ребенок, также повреждены девять домов, два гаража и три автомобиля.
Сумская обладминистрация сообщила, что оккупанты атаковали беспилотниками "Герань-2" – так россияне маркируют дроны иранского происхождения Shahed.
В ночь на 7 октября враг направил на Киев беспилотники, что стало уже четвертой атакой на столицу с начала октября. Местные власти сообщили, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 15 БпЛА, все сбили.
Также известно о попадании российской ракеты в предприятие в Павлограде. Раненых не было.
Утром оккупационные войска атаковали ракетами Киев. Предварительно, обломки упали в Соломенском районе города.
- Из-за российских ночных обстрелов в Харьковской области был поврежден железнодорожный путь – временно остановлено движение электропоездов.