Россия атаковала дронами Сумы – среди четырех пострадавших ребенок, есть разрушения: фото
Фото: ГСЧС

Россияне атаковали дронами Сумы – пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, есть разрушения, был пожар. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Накануне оккупанты атаковали дронами частный жилищный сектор областного центра – разрушения получил одноэтажный жилой дом, возник пожар, который удалось ликвидировать спасателям.

Также сотрудники ГСЧС эвакуировали пожилую женщину из соседнего дома – его дверь деформировало взрывной волной, отметило ведомство.

Предварительно, травмы получили четыре человека, в том числе один ребенок, также повреждены девять домов, два гаража и три автомобиля.

Сумская обладминистрация сообщила, что оккупанты атаковали беспилотниками "Герань-2" – так россияне маркируют дроны иранского происхождения Shahed.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

  • В ночь на 7 октября враг направил на Киев беспилотники, что стало уже четвертой атакой на столицу с начала октября. Местные власти сообщили, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 15 БпЛА, все сбили.

  • Также известно о попадании российской ракеты в предприятие в Павлограде. Раненых не было.

  • Утром оккупационные войска атаковали ракетами Киев. Предварительно, обломки упали в Соломенском районе города.

  • Из-за российских ночных обстрелов в Харьковской области был поврежден железнодорожный путь – временно остановлено движение электропоездов.
Читайте также
Россияне ударили дроном по рейсовому автобусу в Сумской области – трое пострадавших: фото
Сумыударбеспилотниквойнадронатака