Россия атаковала дронами Сумы – среди четырех пострадавших ребенок, есть разрушения: фото

Фото: ГСЧС

Россияне атаковали дронами Сумы – пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, есть разрушения, был пожар. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Накануне оккупанты атаковали дронами частный жилищный сектор областного центра – разрушения получил одноэтажный жилой дом, возник пожар, который удалось ликвидировать спасателям.

Также сотрудники ГСЧС эвакуировали пожилую женщину из соседнего дома – его дверь деформировало взрывной волной, отметило ведомство.

Предварительно, травмы получили четыре человека, в том числе один ребенок, также повреждены девять домов, два гаража и три автомобиля.

Сумская обладминистрация сообщила, что оккупанты атаковали беспилотниками "Герань-2" – так россияне маркируют дроны иранского происхождения Shahed.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС