РФ ударила КАБом по Константиновке второй день подряд – есть пострадавшие гражданские
Россияне ударили авиабомбой по Константиновке Донецкой области – ранены четверо гражданских, есть повреждения. Об этом сообщила областная прокуратура.
По данным следствия, 7 октября армия оккупантов совершила очередной авиаудар по Константиновке – предварительно, били авиабомбой КАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, который увеличивает дальность применения авиабомбы на десятки километров.
В зоне поражения бомбы оказалась территория частного предприятия, телесные повреждения получили сотрудники: двое мужчин 41 и 55 лет, а также женщины 55 и 61 лет, сообщила прокуратура.
Правоохранители отметили, что пострадавшие были доставлены в медучреждение с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и контузиями.
Также взрывная волна повредила фасады жилых домов и машин.
Начато расследование по статье о военных преступлениях, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.
Ранее, 6 октября, россияне ударили тремя авиабомбами по Константиновке – один человек погиб, двое раненых, повреждены две многоэтажки, административное здание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач.
В ночь на 7 октября враг направил на Киев беспилотники, что стало уже четвертой атакой на столицу с начала октября. Местные власти сообщили, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 15 БпЛА, все сбили.
Также известно о попадании российской ракеты в предприятие в Павлограде. Раненых не было.
Утром оккупационные войска атаковали ракетами Киев. Предварительно, обломки упали в Соломенском районе города.
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