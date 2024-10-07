РФ ударила КАБом по Константиновке второй день подряд – есть пострадавшие гражданские

Фото: Донецкая областная прокуратура

Россияне ударили авиабомбой по Константиновке Донецкой области – ранены четверо гражданских, есть повреждения. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным следствия, 7 октября армия оккупантов совершила очередной авиаудар по Константиновке – предварительно, били авиабомбой КАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, который увеличивает дальность применения авиабомбы на десятки километров.

В зоне поражения бомбы оказалась территория частного предприятия, телесные повреждения получили сотрудники: двое мужчин 41 и 55 лет, а также женщины 55 и 61 лет, сообщила прокуратура.

Правоохранители отметили, что пострадавшие были доставлены в медучреждение с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и контузиями.

Также взрывная волна повредила фасады жилых домов и машин.

Начато расследование по статье о военных преступлениях, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Ранее, 6 октября, россияне ударили тремя авиабомбами по Константиновке – один человек погиб, двое раненых, повреждены две многоэтажки, административное здание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач.