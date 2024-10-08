Из-за угрозы обстрелов спасатели почти двое суток тушили пожар в Константиновке – фото

Во время удара 6 октября оккупанты попали в четырехэтажное административное здание

Фото: ГСЧС

В Константиновке Донецкой области из-за угрозы повторных обстрелов спасатели почти двое суток тушили пожар, возникший вследствие российской атаки. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Во время удара 6 октября оккупанты попали в четырехэтажное административное здание – из-за удара загорелась кровля и перекрытие, написало ведомство.

Через шесть часов пожарным удалось локализовать пожар на площади 1300 квадратных метров, но из-за постоянной угрозы повторных обстрелов полностью ликвидировать пламя удалось только 8 октября, объяснила ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС