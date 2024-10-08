Из-за угрозы обстрелов спасатели почти двое суток тушили пожар в Константиновке – фото
В Константиновке Донецкой области из-за угрозы повторных обстрелов спасатели почти двое суток тушили пожар, возникший вследствие российской атаки. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Во время удара 6 октября оккупанты попали в четырехэтажное административное здание – из-за удара загорелась кровля и перекрытие, написало ведомство.
Через шесть часов пожарным удалось локализовать пожар на площади 1300 квадратных метров, но из-за постоянной угрозы повторных обстрелов полностью ликвидировать пламя удалось только 8 октября, объяснила ГСЧС.
6 октября россияне ударили тремя авиабомбами по Константиновке – один человек погиб, двое раненых, повреждены две многоэтажки, административное здание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач.
- 7 октября оккупанты снова ударили авиабомбой по Константиновке – ранены четыре гражданских, есть повреждения.