Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є загиблі й поранені

Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Увечері у вівторок, 8 жовтня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по Харкову. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Терехов повідомив, що окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці в Київському районі.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову є один загиблий. Інформація уточнюється", – написав мер міста.

Водночас Синєгубов додав, що, за попередніми даними, є постраждалі, не уточнивши їхню кількість.

О 16:52 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про КАБ у напрямку Харкова. О 17:11 військові заявили про повторний пуск у напрямку регіону.

О 16:18 Терехов повідомив, що відомо про двох загиблих.

ДОПОВНЕНО О 17:35. Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по відкритих територіях, застосувавши чотири КАБи.

Загиблі – цивільні чоловік та жінка. Люди в цей час перебували на вулиці. Щонайменше троє людей отримали поранення.

ДОПОВНЕНО О 18:45. Синєгубов повідомив, що росіяни випустили по Харківській області шість КАБів. Місця п’яти влучань вже відомі. Один влучив у відкриту місцевість Салтівського району, унаслідок чого загинули жінка та чоловік 70 років. Ще двоє людей поранено. Попередньо, окупанти використали ФАБ-500.

Ще один КАБ влучив по селу Черкаська Лозова, там без постраждалих. Інші три бомби влучили по приміській території Харкова. Влучання ще одного КАБа встановлюється.

За словами Терехова, пошкоджено 15 багатоквартирних будинків у Салтівському районі.

Увечері 8 жовтня почнуть закривати вікна ОСБ-плитами. А зранку 9 жовтня на місці розпочне працювати Центр надання адміністративних послуг, де люди зможуть отримати допомогу в оформленні документів на Є-Відновлення.

Удень 8 жовтня російські окупаційні війська завдали авіаудару по цивільному підприємству в Харкові.

Синєгубов повідомив, що унаслідок атаки постраждала 21 людина.