Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є загиблі й поранені
Увечері у вівторок, 8 жовтня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по Харкову. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Терехов повідомив, що окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці в Київському районі.
"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову є один загиблий. Інформація уточнюється", – написав мер міста.
Водночас Синєгубов додав, що, за попередніми даними, є постраждалі, не уточнивши їхню кількість.
О 16:52 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про КАБ у напрямку Харкова. О 17:11 військові заявили про повторний пуск у напрямку регіону.
О 16:18 Терехов повідомив, що відомо про двох загиблих.
ДОПОВНЕНО О 17:35. Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по відкритих територіях, застосувавши чотири КАБи.
Загиблі – цивільні чоловік та жінка. Люди в цей час перебували на вулиці. Щонайменше троє людей отримали поранення.
ДОПОВНЕНО О 18:45. Синєгубов повідомив, що росіяни випустили по Харківській області шість КАБів. Місця п’яти влучань вже відомі. Один влучив у відкриту місцевість Салтівського району, унаслідок чого загинули жінка та чоловік 70 років. Ще двоє людей поранено. Попередньо, окупанти використали ФАБ-500.
Ще один КАБ влучив по селу Черкаська Лозова, там без постраждалих. Інші три бомби влучили по приміській території Харкова. Влучання ще одного КАБа встановлюється.
За словами Терехова, пошкоджено 15 багатоквартирних будинків у Салтівському районі.
Увечері 8 жовтня почнуть закривати вікна ОСБ-плитами. А зранку 9 жовтня на місці розпочне працювати Центр надання адміністративних послуг, де люди зможуть отримати допомогу в оформленні документів на Є-Відновлення.
- Удень 8 жовтня російські окупаційні війська завдали авіаудару по цивільному підприємству в Харкові.
- Синєгубов повідомив, що унаслідок атаки постраждала 21 людина.