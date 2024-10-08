Росія вдарила по цивільному підприємству у Харкові: поранені 11 людей, є руйнування

Росія вдарила по цивільному підприємству у Харкові: поранені 11 людей, є руйнуваннядоповнено
Удень 8 жовтня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Харкову, є поранені. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За попередніми даними, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Індустріальному району міста, поранень зазнали щонайменше п'ятеро осіб.
Пошкоджене цивільне підприємство.
"Кількість постраждалих збільшилася до шести людей, один – у важкому стані. Є руйнування інфраструктури. Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється", – додав він згодом.
ДОПОВНЕНО об 11:45. Кількість поранених зросла до 11, серед них – 16-річний підліток. Троє людей у важкому стані, додав Синєгубов.
У ніч проти 7 жовтня ворог спрямував на Київ безпілотники, що стало вже четвертою атакою на столицю від початку жовтня. Місцева влада повідомила, що у повітряному просторі Києва було виявлено близько 15 БпЛА, усі збили. Також відомо про влучання російської ракети у підприємство в Павлограді. Поранених не було.