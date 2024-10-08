Росія вдарила по цивільному підприємству у Харкові: поранені 11 людей, є руйнування

Олег Синєгубов (Фото: Facebook)

Удень 8 жовтня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Харкову, є поранені. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За попередніми даними, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Індустріальному району міста, поранень зазнали щонайменше п'ятеро осіб.

Пошкоджене цивільне підприємство.

"Кількість постраждалих збільшилася до шести людей, один – у важкому стані. Є руйнування інфраструктури. Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється", – додав він згодом.

ДОПОВНЕНО об 11:45. Кількість поранених зросла до 11, серед них – 16-річний підліток. Троє людей у важкому стані, додав Синєгубов.

У ніч проти 7 жовтня ворог спрямував на Київ безпілотники, що стало вже четвертою атакою на столицю від початку жовтня. Місцева влада повідомила, що у повітряному просторі Києва було виявлено близько 15 БпЛА, усі збили. Також відомо про влучання російської ракети у підприємство в Павлограді. Поранених не було.