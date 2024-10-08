Россия ударила по гражданскому предприятию в Харькове: шестеро раненых, есть разрушения
Днем 8 октября российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Харькову, ранены. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Индустриальному району города, ранения получили по меньшей мере пять человек.
Повреждено гражданское предприятие.
"Количество пострадавших увеличилось до шести человек, один – в тяжелом состоянии. Есть разрушение инфраструктуры. Тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается", – добавил он впоследствии.
В ночь на 7 октября враг направил на Киев беспилотники, что стало уже четвертой атакой на столицу с начала октября. Местные власти сообщили, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 15 БпЛА, все сбили. Также известно о попадании российской ракеты в предприятие в Павлограде. Раненых не было.