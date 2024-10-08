Россия ударила по гражданскому предприятию в Харькове: шестеро раненых, есть разрушения

В ночь на 7 октября враг направил на Киев беспилотники, что стало уже четвертой атакой на столицу с начала октября. Местные власти сообщили, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 15 БпЛА, все сбили. Также известно о попадании российской ракеты в предприятие в Павлограде. Раненых не было.