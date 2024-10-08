ГПСУ показала видео отражения одной из самых массированных атак в Харьковской области

Кадры уничтожения бронированной техники противника (Скриншот с видео)

Украинские пограничники показали видео отражения "одной из самых массированных" вражеских атак в Харьковской области. Эксклюзивные кадры опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы.

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В ГПСУ не уточнили, когда именно произошел бой.

"50 единиц бронированной техники противника шло на Купянское направление. Но бойцы бригады "Помста" были подготовлены. Во время отражения вражеского штурма пограничники ликвидировали почти всех оккупантов, а выживших взяли в плен", – говорится в сообщении военных.

Уточняется, что среди пленных оказался оккупант родом из Сибири, Иркутской области. Он не сопротивлялся в отличие от командира, пытавшегося бросить гранату в сторону украинских военных.

На допросе он также сообщил, что из 24 оккупантов до места назначения добралось только 14. По словам пограничников, из них выжил только пленный, которого допрашивают на видео.