В результате успешной операции Главного управления разведки Министерства обороны выведен из строя корабль Балтийского флота Вооруженных сил России "Александр Обухов". Об этом сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала соответствующее видео.

Корабль, который базировался в городе Балтийск Калининградской области РФ и должен был выходить на боевое дежурство, получил повреждения. В газоходе к двигателю появилось отверстие, в результате чего туда попала вода.

Теперь российский корабль стал на капитальный ремонт, и это может оказаться серьезной проблемой – поврежденный двигатель М-503 довольно дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложен и стоит дорого, отметили в ГУР.

В разведке отметили, что выведенный из строя вражеский корабль в июле этого года проходил ремонтные работы в городе Санкт-Петербург. "Александр Обухов" ― уже второй выведенный из строя корабль Балтийского флота ВС России за последние полгода.

СПРАВКА. "Александр Обухов" – базовый тральщик проекта 12700, шифр "Александрит", предназначенный для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для нужд ВМФ России. Заложен в сентябре 2011 года на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, спущен на воду в 2014 году.

В ГУР сообщили, что 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы России в городе Балтийск в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".

Спикер ВМС Плетенчук заявил, что корабль будет трудно восстановить, поскольку "кроме кабелей, металла и экипажа, российского там мало".

9 апреля Юсов заявил, что Россия хотела перебросить ракетный корабль "Серпухов" в Черное море.

3 июля стало известно, что вывод из строя одного из самых современных ракетных катеров РФ "Серпухов" был спецоперацией Сил безопасности и обороны.