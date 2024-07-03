Повреждение российского корабля "Серпухов" в Балтийском море было спецоперацией ГУР
Вывод из строя российского малого ракетного корабля "Серпухов" в Балтийском море в апреле 2024 года был спецоперацией Сил безопасности и обороны. Об этом на пресс-конференции сообщили представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов и бойцы Легиона Свобода России.
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По информации Легиона Свобода России, поджог на борту "Серпухова" устроил российский военный, который с 2023 года сотрудничает с Силами безопасности и обороны. С тех пор он собирал важные данные, поскольку имел доступ к "государственной тайне".
Когда риск разоблачения был слишком высоким, Силы обороны реализовали операцию под названием "Рыбалка". В ее рамках россиянин устроил пожар на корабле. В результате проведенной диверсии удалось изнутри разрушить помещение "Серпухова" и полностью уничтожить средства связи и автоматизации.
В настоящее время россиянин – доброволец Легиона Свободы России на позывной Гога.
Юсов, слова которого приводит Радио Свобода, рассказал, что в результате этой спецоперации Украина получила большое количество информации, которая сейчас помогает Силам безопасности и обороны, и по меньшей мере на полгода был выведен из строя современный ракетный корабль оккупантов.
- В ГУР сообщили, что 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы России в городе Балтийск Калининградской области в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".
- Спикер ВМС Плетенчук заявил, что корабль будет трудно восстановить, поскольку "кроме кабелей, металла и экипажа, российского там мало".
- 9 апреля Юсов заявил, что Россия хотела перебросить ракетный корабль "Серпухов" в Черное море.
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