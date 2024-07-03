Повреждение российского корабля "Серпухов" в Балтийском море было спецоперацией ГУР

Пожар на борту "Серпухова" устроил российский военный, сотрудничавший с Силами безопасности и обороны

Корабль "Серпухов" (Фото: ресурс оккупантов)

Вывод из строя российского малого ракетного корабля "Серпухов" в Балтийском море в апреле 2024 года был спецоперацией Сил безопасности и обороны. Об этом на пресс-конференции сообщили представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов и бойцы Легиона Свобода России.

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По информации Легиона Свобода России, поджог на борту "Серпухова" устроил российский военный, который с 2023 года сотрудничает с Силами безопасности и обороны. С тех пор он собирал важные данные, поскольку имел доступ к "государственной тайне".

Когда риск разоблачения был слишком высоким, Силы обороны реализовали операцию под названием "Рыбалка". В ее рамках россиянин устроил пожар на корабле. В результате проведенной диверсии удалось изнутри разрушить помещение "Серпухова" и полностью уничтожить средства связи и автоматизации.

В настоящее время россиянин – доброволец Легиона Свободы России на позывной Гога.

Юсов, слова которого приводит Радио Свобода, рассказал, что в результате этой спецоперации Украина получила большое количество информации, которая сейчас помогает Силам безопасности и обороны, и по меньшей мере на полгода был выведен из строя современный ракетный корабль оккупантов.

СПРАВКА. "Серпухов" до конца 2016 года находился в составе Черноморского флота, затем вошел в состав Балтийского флота РФ. Он оборудован установкой вертикального пуска 3С14 на восемь крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км. "Серпухов" до конца 2016 года находился в составе Черноморского флота, затем вошел в состав Балтийского флота РФ. Он оборудован установкой вертикального пуска 3С14 на восемь крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км.

В ГУР сообщили, что 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы России в городе Балтийск Калининградской области в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".

Спикер ВМС Плетенчук заявил, что корабль будет трудно восстановить, поскольку "кроме кабелей, металла и экипажа, российского там мало".

9 апреля Юсов заявил, что Россия хотела перебросить ракетный корабль "Серпухов" в Черное море.

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