ГУР: Россия хотела перебросить ракетный корабль "Серпухов" в Черное море

Андрей Юсов рассказал, что "Серпухов" не участвовал в российско-украинской войне, но враг хотел его перебросить в Черное море

"Серпухов" (Фото: ресурсы российских пропагандистов)

Ракетный корабль "Серпухов", накануне вышедший из строя из-за внутреннего возгорания, рассматривался россиянами для переброски в Черное море. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Он подтвердил, что "Серпухов" не участвовал в российско-украинской войне, однако оккупанты рассматривали возможность его переброски в Черное море.

"Вероятно, учитывая потери Черноморского флота, он рассматривался для переброски на Черное море", – заявил представитель украинской разведки.

После возгорания, пояснил Юсов, корабль остается на плаву, однако современное техническое оборудование, находившееся внутри "Серпухова", полностью уничтожено огнем.

"Поэтому действительно нужно длительное время, чтобы его восстановить", – отметил он.

СПРАВКА "Серпухов" до конца 2016 года находился в составе Черноморского флота, затем вошел в состав Балтийского флота РФ. Он оборудован установкой вертикального пуска 3С14 на восемь крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км.



Артиллерийское вооружение корабля представлено одной 100 мм АУ А-190 "Универсал" и одной 30 мм автоматической АУ АК-630М-2 "Дуэт" с двумя вращающимися шестиствольными пушками. Судно также вооружено двумя пусковыми установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двумя 14,5 мм и тремя 7,62 мм пулеметами. "Серпухов" до конца 2016 года находился в составе Черноморского флота, затем вошел в состав Балтийского флота РФ. Он оборудован установкой вертикального пуска 3С14 на восемь крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км.Артиллерийское вооружение корабля представлено одной 100 мм АУ А-190 "Универсал" и одной 30 мм автоматической АУ АК-630М-2 "Дуэт" с двумя вращающимися шестиствольными пушками. Судно также вооружено двумя пусковыми установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двумя 14,5 мм и тремя 7,62 мм пулеметами.

В ГУР сообщили, что 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы России в городе Балтийск Калининградской области в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".

Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что корабль будет трудно восстановить, поскольку "кроме кабелей, металла и экипажа, российского там мало".

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