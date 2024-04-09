ГУР: Россия хотела перебросить ракетный корабль "Серпухов" в Черное море
Ракетный корабль "Серпухов", накануне вышедший из строя из-за внутреннего возгорания, рассматривался россиянами для переброски в Черное море. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Он подтвердил, что "Серпухов" не участвовал в российско-украинской войне, однако оккупанты рассматривали возможность его переброски в Черное море.
"Вероятно, учитывая потери Черноморского флота, он рассматривался для переброски на Черное море", – заявил представитель украинской разведки.
После возгорания, пояснил Юсов, корабль остается на плаву, однако современное техническое оборудование, находившееся внутри "Серпухова", полностью уничтожено огнем.
"Поэтому действительно нужно длительное время, чтобы его восстановить", – отметил он.
Артиллерийское вооружение корабля представлено одной 100 мм АУ А-190 "Универсал" и одной 30 мм автоматической АУ АК-630М-2 "Дуэт" с двумя вращающимися шестиствольными пушками. Судно также вооружено двумя пусковыми установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двумя 14,5 мм и тремя 7,62 мм пулеметами.
- В ГУР сообщили, что 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы России в городе Балтийск Калининградской области в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".
- Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что корабль будет трудно восстановить, поскольку "кроме кабелей, металла и экипажа, российского там мало".
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