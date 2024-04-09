ВМС про "Серпухова": Ворогу буде важко полагодити корабель. Крім екіпажу, російського там мало

Серпухов (Фото: ресурси російських пропагандистів)

Російський ракетний корабель "Серпухов", про загоряння якого напередодні повідомили в українській розвідці, буде важко відновити. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

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Раніше ГУР повідомило, що всередині ворожого судна повністю знищені засоби зв’язку та автоматизації.

"Якщо це зв'язок, якщо це системи автоматизації, то корабель має відправитися на ремонт. Коли такі кораблі будували, то ні для кого не було таємницею, що так само як і в літаках, крім кабелів, металу та екіпажу, російського там мало", – розповів Плетенчук.

За його словами, через це корабель росіянам буде важко відновити.

ДОВІДКА "Серпухов" до кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту, потім увійшов до складу Балтійського флоту РФ. Він обладнаний установкою вертикального пуску 3С14 на вісім крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500 км.



Артилерійське озброєння корабля представлене однією 100 мм АУ А-190 "Універсал" і однією 30 мм автоматичною АУ АК-630М-2 "Дует" із двома шестиствольними гарматами, що обертаються. Судно також озброєне двома пусковими установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двома 14,5 мм і трьома 7,62 мм кулеметами. "Серпухов" до кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту, потім увійшов до складу Балтійського флоту РФ. Він обладнаний установкою вертикального пуску 3С14 на вісім крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500 км.Артилерійське озброєння корабля представлене однією 100 мм АУ А-190 "Універсал" і однією 30 мм автоматичною АУ АК-630М-2 "Дует" із двома шестиствольними гарматами, що обертаються. Судно також озброєне двома пусковими установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двома 14,5 мм і трьома 7,62 мм кулеметами.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки 23 березня 2024 року по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значної шкоди Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Глава Міноборони Британії Грант Шаппс заявив, що Чорноморський флот РФ поки що "функціонально неактивний", а Росія зараз змушена обмежувати свій флот портом – і навіть там її кораблі тонуть.

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