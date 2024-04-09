ВМС о "Серпухове": Врагу будет трудно починить его. Кроме экипажа, российского там мало

Серпухов (Фото: ресурсы российских пропагандистов)

Российский ракетный корабль "Серпухов", о возгорании которого накануне сообщили в украинской разведке, будет тяжело восстановить. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Ранее ГУР сообщило, что внутри вражеского судна полностью уничтожены средства связи и автоматизации.

"Если это связь, если это системы автоматизации, то корабль должен отправиться на ремонт. Когда такие корабли строили, то ни для кого не было тайной, что так же как и в самолетах, кроме кабелей, металла и экипажа, российского там мало", – рассказал Плетенчук.

По его словам, из-за этого корабль россиянам будет тяжело восстановить.

СПРАВКА "Серпухов" до конца 2016 года находился в составе Черноморского флота, затем вошел в состав Балтийского флота РФ. Он оборудован установкой вертикального пуска 3С14 на восемь крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км.



Артиллерийское вооружение корабля представлено одной 100 мм АУ А-190 "Универсал" и одной 30 мм автоматической АУ АК-630М-2 "Дуэт" с двумя вращающимися шестиствольными пушками. Судно также вооружено двумя пусковыми установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двумя 14,5 мм и тремя 7,62 мм пулеметами. "Серпухов" до конца 2016 года находился в составе Черноморского флота, затем вошел в состав Балтийского флота РФ. Он оборудован установкой вертикального пуска 3С14 на восемь крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км.Артиллерийское вооружение корабля представлено одной 100 мм АУ А-190 "Универсал" и одной 30 мм автоматической АУ АК-630М-2 "Дуэт" с двумя вращающимися шестиствольными пушками. Судно также вооружено двумя пусковыми установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двумя 14,5 мм и тремя 7,62 мм пулеметами.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки 23 марта 2024 года по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что Черноморский флот РФ пока "функционально неактивен", а Россия сейчас вынуждена ограничивать свой флот портом – и даже там ее корабли тонут.

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