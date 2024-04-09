ГУР: Росія хотіла перекинути ракетний корабель "Серпухов" до Чорного моря

Андрій Юсов розповів, що "Серпухов" не брав участі у російсько-українській війні, але ворог хотів його перекинути до Чорного моря

"Серпухов" (Фото: ресурси російських пропагандистів)

Ракетний корабель "Серпухов", який напередодні вийшов з ладу через внутрішнє займання, розглядався росіянами для перекидання до Чорного моря. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Він підтвердив, що "Серпухов" не брав участі у російсько-українській війні, однак окупанти розглядали можливість його перекидання до Чорного моря.

"Імовірно, враховуючи втрати Чорноморського флоту, він розглядався для перекидання на Чорне море", – заявив представник української розвідки.

Після загоряння, пояснив Юсов, корабель залишається на плаву, однак сучасне технічне обладнання, яке було всередині "Серпухова", повністю знищене вогнем.

"Тому дійсно потрібен тривалий час, щоб його відновити", – зазначив він.

ДОВІДКА "Серпухов" до кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту, потім увійшов до складу Балтійського флоту РФ. Він обладнаний установкою вертикального пуску 3С14 на вісім крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500 км.



Артилерійське озброєння корабля представлене однією 100 мм АУ А-190 "Універсал" і однією 30 мм автоматичною АУ АК-630М-2 "Дует" із двома шестиствольними гарматами, що обертаються. Судно також озброєне двома пусковими установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двома 14,5 мм і трьома 7,62 мм кулеметами. "Серпухов" до кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту, потім увійшов до складу Балтійського флоту РФ. Він обладнаний установкою вертикального пуску 3С14 на вісім крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500 км.Артилерійське озброєння корабля представлене однією 100 мм АУ А-190 "Універсал" і однією 30 мм автоматичною АУ АК-630М-2 "Дует" із двома шестиствольними гарматами, що обертаються. Судно також озброєне двома пусковими установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двома 14,5 мм і трьома 7,62 мм кулеметами.

У ГУР повідомили, що 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази Росії у місті Балтійськ Калінінградської області внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов".

Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук заявив, що корабель буде важко відновити, оскільки "крім кабелів, металу та екіпажу, російського там мало".

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