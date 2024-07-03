Пошкодження російського корабля "Серпухов" у Балтійському морі було спецоперацією ГУР
Виведення з ладу російського малого ракетного корабля "Серпухов" у Балтійському морі у квітні 2024 року було спецоперацією Сил безпеки й оборони. Про це на пресконференції повідомили представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов та бійці Легіону Свобода Росії.
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За інформацією Легіону Свобода Росії, підпал на борту "Серпухова" влаштував російський військовий, який із 2023 року співпрацює із Силами безпеки й оборони. Відтоді він збирав важливі дані, оскільки мав доступ до "державної таємниці".
Коли ризик викриття був надто високим, Сили оборони реалізували операцію під назвою "Рибалка". У її межах росіянин влаштував пожежу на кораблі. Внаслідок проведеної диверсії вдалося зсередини зруйнувати приміщення "Серпухова" та повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації.
Нині росіянин – доброволець Легіону Свободи Росії на позивний Гога.
Юсов, слова якого наводить Радіо Свобода, розповів, що в результаті цієї спецоперації Україна отримала велику кількість інформації, яка зараз допомагає Силам безпеки й оборони, і щонайменше на пів року був виведений із ладу сучасний ракетний корабель окупантів.
- У ГУР повідомили, що 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази Росії у місті Балтійськ Калінінградської області внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов".
- Речник ВМС Плетенчук заявив, що корабель буде важко відновити, оскільки "крім кабелів, металу та екіпажу, російського там мало".
- 9 квітня Юсов заявив, що Росія хотіла перекинути ракетний корабель "Серпухов" до Чорного моря.
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