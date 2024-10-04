ГУР кибератаковало ресурсы поставщиков российской армии – источник

Главное управление разведки (Фото: прессслужба ГУР)

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны атаковали ряд вражеских онлайн-ресурсов, имеющих отношение к поставкам оккупационной армии или отслеживанию перемещения людей в России. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

По его словам, в результате операции, в частности, были получены данные ресурса Округ. Эта организация является поставщиком военного снаряжения и униформы для Министерства обороны государства-агрессора.

Кроме того, атакован ресурс бронирования гостиниц и получен доступ к данным пользователей, в том числе военные, бронирующих жилье на территории России. Среди других поражен ресурс "Госпатент", который содержит базу данных зарегистрированных патентов и может представлять интерес для военной разведки.

Все эти ресурсы осуществляют деятельность в интересах государства-агрессора и способствуют оккупационной армии. На атакованных ресурсах появилось изображение совы над ликвидированным агрессором.

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net