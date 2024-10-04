ГУР кибератаковало ресурсы поставщиков российской армии – источник
Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны атаковали ряд вражеских онлайн-ресурсов, имеющих отношение к поставкам оккупационной армии или отслеживанию перемещения людей в России. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.
По его словам, в результате операции, в частности, были получены данные ресурса Округ. Эта организация является поставщиком военного снаряжения и униформы для Министерства обороны государства-агрессора.
Кроме того, атакован ресурс бронирования гостиниц и получен доступ к данным пользователей, в том числе военные, бронирующих жилье на территории России. Среди других поражен ресурс "Госпатент", который содержит базу данных зарегистрированных патентов и может представлять интерес для военной разведки.
Все эти ресурсы осуществляют деятельность в интересах государства-агрессора и способствуют оккупационной армии. На атакованных ресурсах появилось изображение совы над ликвидированным агрессором.
- 7 сентября, в День украинской военной разведки, ГУР провело спецоперацию "К звездам". На ряде российских сайтов появились открытки с поздравлением украинских разведчиков.
- 13 сентября специалисты ГУР совместно с активистами группы BO Team провели кибератаку против федерального центра выдачи цифровых подписей.
- 14 сентября киберспециалисты ГУР совершили очередную DDOS-атаку на банковскую систему России.