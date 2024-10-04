ГУР: В Новосибирске сожгли областное управление ФСБ – видео
В четверг, 3 октября, в российском городе Новосибирске подожгли здание областного управления Федеральной службы безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и опубликовала соответствующее видео.
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По информации украинской разведки, в выбитое окно здания забросили легковоспламеняющуюся смесь и подожгли.
"Подобных событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на бесшабашные шаги, направленные против преступного режима в Кремле", — подчеркнули в ГУР, не раскрывая деталей операции.
- 11 сентября в Екатеринбурге взорвали росгвардейцев. В ГУР назвали это актом возмездия причастным к организации пыточных на оккупированных территориях Украины.
- 1 октября во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали автомобиль с тремя российскими захватчиками.