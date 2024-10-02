Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль с предателем-судьей Виталием Ломейко, причастным к репрессиям украинцев и военным преступлениям. Об этом сообщило Главное управление разведки.

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По данным разведки, событие произошло 2 октября у дома 6 на улице Украинских Партизан в микрорайоне Лиски недалеко от порта Бердянска.

Погибший Ломейко – судья Черниговского районного суда Запорожской области, который остался в Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, акцентирует ГУР.

"Судьба Виталия Ломейко, который причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военных преступлениях, – напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни", – заключает ведомство.

На ресурсе оккупантов удалось найти публикацию за июль 2023-го – на тот момент Ломейко незаконно был "судьей" оккупационного "Бердянского городского суда".

Разведка не уточняет, кто именно подорвал Ломейко.

ГУР добавляет видео и фото, как утверждается, с места происшествия: на записи виден пожар за домами (в начале новости), на двух фотографиях – сгоревший автомобиль и МЧСник оккупантов.

Фото: Telegram ГУР

16 сентября ГУР сообщало, что в России был ликвидирован военный преступник и пропагандист Коробов по прозвищу Краб. Разведчики не уточняли, кто это сделал. Российская пропаганда утверждала, что Коробов якобы выжил и находится в больнице.

28 сентября военная разведка сообщила, что в Московской области был ликвидирован полковник армии РФ Коломейцев, который возглавлял 924-й государственный центр беспилотной авиации и был причастен к военным преступлениям против Украины.

1 октября ГУР сообщило, что во временно оккупированном Мелитополе украинские подпольщики подорвали автомобиль с тремя захватчиками, которые терроризировали местных жителей.