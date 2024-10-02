У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль зі зрадником-суддею Віталієм Ломейком, який був причетний до репресій українців та до воєнних злочинів. Про це повідомило Головне управління розвідки.

За даними розвідки, подія сталася 2 жовтня біля будинку 6 на вулиці Українських Партизанів у мікрорайоні Лиски неподалік від порту Бердянська.

Загиблий Ломейко – суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, котрий залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни й свідомо та добровільно пішов на співпрацю з окупантами, акцентує ГУР.

"Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів, — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя", – підсумовує відомство.

На ресурсі окупантів вдалося знайти публікацію за липень 2023-го – на той момент Ломейко незаконно був "суддею" окупаційного "Бердянського міського суду".

Розвідка не уточнює, хто саме підірвав Ломейка.

ГУР додає відео та фото, як стверджується, з місця події: на записі видно пожежу за будинками (на початку новини), на двох світлинах – згоріла автівка та МНСник окупантів.

Фото: Telegram ГУР

16 вересня ГУР повідомляло, що у Росії був ліквідований воєнний злочинець і пропагандист Коробов на прізвисько Краб. Розвідники не уточнювали, хто це зробив. Російська пропаганда стверджувала, що Коробов нібито вижив і перебуває в лікарні.

28 вересня воєнна розвідка повідомила, що у Московській області ліквідували полковника армії РФ Коломєйцева, який очолював 924-й державний центр безпілотної авіації та був причетний до воєнних злочинів проти України.

1 жовтня ГУР повідомило, що у тимчасово окупованому Мелітополі українські підпільники підірвали автівку з трьома загарбниками, які тероризували місцевих мешканців.