В разведке объяснили, чем важно освобождение Волчанского агрегатного завода

Операция по освобождению завода (Фото: ГУР)

Освобождение Волчанского агрегатного завода в Харьковской области потребовалось для того, чтобы максимально упростить логистику и обеспечение украинских подразделений, которые находятся в этом регионе. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

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"В дальнейшем это позволит Силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и выгонять врага с украинской земли", – добавил он.

По словам Черняка, россияне на заводе понесли серьезные потери, потому что командиры оккупантов путем насилия фактически обрекли своих солдат на смерть.

Представитель ГУР отметил, что во время операции по зачистке предприятия главари российских оккупантов осознавали безнадежность возвращения контроля над объектом, но все равно заставляли своих солдат сопротивляться.

"На самом деле там происходили страшные, дикие, странные вещи со стороны российских командиров к своим подчиненным. Речь идет об умышленных убийствах, речь идет о терроре. Это очередной пример, когда у российского солдата нет никаких прав и его вообще не считают человеком", — подчеркнул он.

16 сентября ОТГ "Харьков" сообщила, что в Волчанске россияне обстреляли районы возле агрегатного завода – и этим нанесли урон своим же подразделениям.

24 сентября ГУР сообщило об освобождении Волчанского агрегатного завода от россиян.

Во время операции по освобождению завода было взято в плен около 20 оккупантов.

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