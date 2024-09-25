На агрегатном заводе в Волчанске взято в плен около 20 оккупантов – ГУР

Хоть завод практически уничтожен, однако держать оборону там можно, заявил офицер ГУР

Освобождение завода (Фото: ГУР)

В рамках операции Главного управления разведки Министерства обороны по освобождению Волчанского агрегатного завода от россиян было взято в плен около 20 оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер спецподразделения "Тимура" ГУР с позывным Викинг.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Бой длился более недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания", – сказал Викинг.

Также офицер ГУР рассказал о пополнении обменного фонда во время боев за Волчанский агрегатный завод. По его словам, до 20 оккупантов было взято в плен. Еще несколько десятков россиян были уничтожены.

Викинг отметил, что четверо оккупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже за периметром предприятия.

Представитель ГУР добавил, что хотя завод практически уничтожен, однако держать оборону там можно. После зачистки он был передан под контроль Вооруженных Сил Украины.

16 сентября ОТГ "Харьков" сообщила, что в Волчанске россияне обстреляли районы возле агрегатного завода – и этим нанесли урон своим же подразделениям.

24 сентября ГУР сообщило об освобождении Волчанского агрегатного завода от россиян.

Читайте также: "Акт возмездия за организацию пыточных". В Екатеринбурге подорвали росгвардейцев – ГУР