На агрегатном заводе в Волчанске взято в плен около 20 оккупантов – ГУР
В рамках операции Главного управления разведки Министерства обороны по освобождению Волчанского агрегатного завода от россиян было взято в плен около 20 оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер спецподразделения "Тимура" ГУР с позывным Викинг.
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"Бой длился более недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания", – сказал Викинг.
Также офицер ГУР рассказал о пополнении обменного фонда во время боев за Волчанский агрегатный завод. По его словам, до 20 оккупантов было взято в плен. Еще несколько десятков россиян были уничтожены.
Викинг отметил, что четверо оккупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже за периметром предприятия.
Представитель ГУР добавил, что хотя завод практически уничтожен, однако держать оборону там можно. После зачистки он был передан под контроль Вооруженных Сил Украины.
- 16 сентября ОТГ "Харьков" сообщила, что в Волчанске россияне обстреляли районы возле агрегатного завода – и этим нанесли урон своим же подразделениям.
- 24 сентября ГУР сообщило об освобождении Волчанского агрегатного завода от россиян.
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