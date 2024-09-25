На агрегатному заводі у Вовчанську взято в полон близько 20 окупантів – ГУР

Хоча завод практично знищений, однак тримати оборону там можна, заявив офіцер ГУР

Звільнення заводу (Фото: ГУР)

У межах операції Головного управління розвідки Міністерства оборони зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу від росіян було взято в полон близько 20 окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер спецпідрозділу "Тимура" ГУР із позивним Вікінг.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Бій тривав понад тиждень. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання", – сказав Вікінг.

Також офіцер ГУР розповів про поповнення обмінного фонду під час боїв за Вовчанський агрегатний завод. За його словами, до 20 окупантів було взято в полон. Ще декілька десятків росіян було знищено.

Вікінг зазначив, що четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром підприємства.

Представник ГУР додав, що хоча завод практично знищений, однак тримати оборону там можна. Після зачистки його передали під контроль Збройних Сил України.

16 вересня ОТУ "Харків" повідомило, що у Вовчанську росіяни обстріляли райони біля агрегатного заводу – й цим завдали втрат своїм же підрозділам.

24 вересня ГУР повідомило про звільнення Вовчанського агрегатного заводу від росіян.

Читайте також: "Акт відплати за організацію катівень". У Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців – ГУР