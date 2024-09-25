На агрегатному заводі у Вовчанську взято в полон близько 20 окупантів – ГУР
У межах операції Головного управління розвідки Міністерства оборони зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу від росіян було взято в полон близько 20 окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер спецпідрозділу "Тимура" ГУР із позивним Вікінг.
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"Бій тривав понад тиждень. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання", – сказав Вікінг.
Також офіцер ГУР розповів про поповнення обмінного фонду під час боїв за Вовчанський агрегатний завод. За його словами, до 20 окупантів було взято в полон. Ще декілька десятків росіян було знищено.
Вікінг зазначив, що четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром підприємства.
Представник ГУР додав, що хоча завод практично знищений, однак тримати оборону там можна. Після зачистки його передали під контроль Збройних Сил України.
- 16 вересня ОТУ "Харків" повідомило, що у Вовчанську росіяни обстріляли райони біля агрегатного заводу – й цим завдали втрат своїм же підрозділам.
- 24 вересня ГУР повідомило про звільнення Вовчанського агрегатного заводу від росіян.
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