ГУР: У Новосибірську спалили обласне управління ФСБ – відео
У четвер, 3 жовтня, у російському місті Новосибірськ підпалили будівлю обласного управління Федеральної служби безпеки РФ. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відповідне відео.
За інформацією української розвідки, у вибите вікно будівлі закинули легкозаймисту суміш та підпалили.
"Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі", – наголосили в ГУР, не розкриваючи деталей операції.
- 11 вересня у Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців. У ГУР назвали це актом відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України.
- 1 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі українські підпільники підірвали автівку з трьома російськими загарбниками.