У четвер, 3 жовтня, у російському місті Новосибірськ підпалили будівлю обласного управління Федеральної служби безпеки РФ. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відповідне відео.

За інформацією української розвідки, у вибите вікно будівлі закинули легкозаймисту суміш та підпалили.

"Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі", – наголосили в ГУР, не розкриваючи деталей операції.