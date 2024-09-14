ГУР нанесло киберудар по крупнейшим банкам России – источник

Под удар попали Банк Россия, Тинькофф банк и Газ банк

Боец ГУР (Фото: пресс-служба ГУР)

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны совершили очередную DDOS-атаку на банковскую систему РФ. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

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По его словам, в результате операции нарушена работа крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, обеспечивающих деятельность оккупационных войск.

Собеседник рассказал, что под киберудар попали Банк Россия, Тинькофф банк, Газ банк и платежная система "СБП".

Пользователи во многих российских регионах жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться личным кабинетом, прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков. Также клиенты не могут произвести онлайн-оплату за услуги.

Фото: скриншот источник LIGA.net

Фото: скриншот источник LIGA.net

Фото: скриншот источник LIGA.net

Фото: скриншот источник LIGA.net

24 августа ГУР атаковало российских провайдеров и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов РФ.

7 сентября, в День украинской военной разведки, ГУР провело спецоперацию "К звездам". На ряде российских сайтов появились открытки с поздравлением украинских разведчиков.

13 сентября специалисты ГУР совместно с активистами группы BO Team провели кибератаку против федерального центра выдачи цифровых подписей.

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