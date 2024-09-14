ГУР завдало кіберудару по найбільших банках Росії – джерело

Боєць ГУР (Фото: пресслужба ГУР)

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему РФ. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

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За його словами, в результаті операції порушено роботу найбільших банківських установ держави-агресора, які забезпечують діяльність окупаційних військ.

Співрозмовник розповів, що під кіберудар потрапили Банк Росія, Тінькофф банк, Газ банк та платіжна система "СБП".

Користувачі в багатьох російських регіонах скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися особистим кабінетом, припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Також клієнти не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.

Фото: скриншот джерело LIGA.net

Фото: скриншот джерело LIGA.net

Фото: скриншот джерело LIGA.net

Фото: скриншот джерело LIGA.net

24 серпня ГУР атакувало російських провайдерів та заблокувало десятки ресурсів промислових обʼєктів РФ.

7 вересня, в День української воєнної розвідки, ГУР провело спецоперацію "До зірок". На низці російських сайтів з’явилися листівки з привітанням українських розвідників.

13 вересня фахівці ГУР спільно з активістами групи BO Team здійснили кібератаку проти федерального центру видавання цифрових підписів.

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