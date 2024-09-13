ГУР зламало російський федеральний центр видавання цифрових підписів

Воєнна розвідка повідомила, що знищила терабайти важливих даних на серверах підприємства РФ

Фото: ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з активістами групи BO Team здійснили кібератаку проти федерального центру видавання цифрових підписів. Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Атаку на російський федеральний посвідчувальний центр "Основание" було здійснено 11 вересня. Основна діяльність цього підприємства ― видавання електронних цифрових підписів. Компанія, акредитована Міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних у РФ, наголосили розвідники.

Серед клієнтів центру – причетні до війни банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема "Вертолеты России", Альфа-Банк, "Транснефть Телеком", "Трансмашхолдинг", "Серебро Магадана" та багато інших.

У ГУР повідомили, що в результаті атаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на 1,5 млн електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувались послугами російського федерального центру.

"Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а зароблені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України", – йдеться в повідомленні.

Фото: ГУР

22 серпня ГУР повідомило, що кібератакувало сервери низки російських телеканалів, після чого лише два відновили мовлення.

24 серпня ГУР атакувало російських провайдерів та заблокувало десятки ресурсів промислових обʼєктів РФ.

7 вересня, в День української воєнної розвідки, ГУР провело спецоперацію "До зірок". На низці російських сайтів з’явилися листівки з привітанням українських розвідників.

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