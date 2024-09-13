ГУР взломало российский федеральный центр выдачи цифровых подписей

Военная разведка сообщила, что уничтожила терабайты важных данных на серверах предприятия РФ

Фото: ГУР

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны совместно с активистами группы BO Team провели кибератаку против федерального центра выдачи цифровых подписей. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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Атака на российский федеральный удостоверяющий центр "Основание" была совершена 11 сентября. Основная деятельность этого предприятия – выдача электронных цифровых подписей. Компания аккредитована Министерством цифрового развития государства-агрессора, считается одной из наиболее защищенных и надежных в РФ, отметили разведчики.

Среди клиентов центра – причастные к войне банковские, военные и другие государственные и частные учреждения, в частности "Вертолеты России", "Альфа-Банк", "Транснефть телеком", "Трансмашхолдинг", "Серебро Магадана" и многие другие.

В ГУР сообщили, что в результате атаки уничтожены терабайты важных данных на серверах предприятия, а также получена база данных на 1,5 млн электронных цифровых подписей субъектов, которые пользовались услугами российского федерального центра.

"Массив полученных данных украинские хакеры намерены выставить на продажу, а вырученные средства передать на нужды Сил безопасности и обороны Украины", – сказано в сообщении.

Фото: ГУР

22 августа ГУР сообщило, что кибератаковало серверы ряда российских телеканалов, после чего только два возобновили вещание.

24 августа ГУР атаковало российских провайдеров и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов РФ.

7 сентября, в День украинской военной разведки, ГУР провело спецоперацию "К звездам". На ряде российских сайтов появились открытки с поздравлением украинских разведчиков.

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